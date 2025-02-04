Сына баскетболиста Майкла Джордана арестовали во Флориде

Сын знаменитого американского баскетболиста Майкла Джордана был арестован во Флориде. Об этом пишет TMZ.

По данным источника, 34-летний Маркус Джордан подозревается в хранении наркотиков и вождении в нетрезвом виде. Помимо этого, наследник звезды NBA оказал правоохранителям сопротивление при аресте.

Сына баскетболиста поместили в тюрьму округа Ориндж. Другие подробности ареста Маркуса Джордана в настоящий момент не раскрываются.

Маркус является вторым из пяти детей Майкла Джордана. Сын спортcмена в течение нескольких лет встречался с Ларсой Пиппен — бывшей женой именитого игрока НБА Скотти Пиппена, но в 2024 году пара рассталась. Ларса на 17 лет старше Маркуса.

Маркус является управляющим Trophy Room, сувенирного бутика в Орландо, который был вдохновлен комнатой трофеев в семейной резиденции Джордана.

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