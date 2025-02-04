Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор плюнул в лицо мужчине за слова «вперед, Хабиб»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор плюнул в лицо мужчине, который, предположительно, является фанатом спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Борцу не понравились слова «вперед, Хабиб». Видео распространилось в социальных сетях.

В ролике видно, как Конор идет в сопровождении нескольких людей, но в какой-то момент слышит позади крик в поддержку Нурмагомедова. Макгрегор приблизился к мужчине и плюнул ему в лицо.

«Я плюю тебе в лицо. И что ты сделаешь? Ничего», - заявила Конор, после чего ушел.

Напомним, что бой Конора Макгрегора и Хабиба состоялся октябре 2018 года. Нурмагомедов победил соперника и тем самым защитил титул UFC в легком весе.

К слову, в январе стало известно, что на Конора подали в суд из-за обвинений в изнасиловании на матче НБА. Заявительница отметила, что борец принудил ее к физическому контакту в мужском туалете.

Ранее авиакомпания США вернула Хабибу Нурмагомедову деньги за билеты после того, как его сняли с рейса.