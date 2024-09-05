Сын Мэттью Макконахи дебютирует в кино после слухов о завершении карьеры отца

Сын знаменитого актера Мэттью Макконахи дебютирует в кино. 16-летний Леви Макконахи хочет пойти по стопам отца, и снимется в фильме Apple и Skydance «Путь мальчика-воина». Режиссером картины назначен Уилл Стэйплс. Об этом сообщает зарубежный портал People.

Звездный наследник поработает на одной площадке с актрисой Авой Торрес, которую зрители знают по фильму «Стражи времени», а также другими звездами, среди которых: Крис Пратт, Линда Карделлини и Джуд Хилл.

Отмечается, что сценарий проекта основан на одноименном романе Джоко Виллинка, но какая именно роль досталась Леви – пока неизвестно. По сценарию, главный герой не уверен в себе и сталкивается с издевательствами. Он комплексует из-за плохой спортивной формы, но все меняется, когда его дядя-пехотинец Джейк получает серьезное ранение и переезжает к своей сестре на реабилитацию. Тогда мужчина берет на себя роль наставника.

Сам Макконахи пока не комментировал предстоящую работу сына. Известно, что у актера и его супруги Камиры Алвес есть также 14-летняя дочь Вида и 11-летний сын Ливингстон. Недавно же была информация о том, что сам актер собирается завершить карьеру.

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