Оскароносный актер Мэттью Макконахи собирается завершить карьеру и баллотироваться в президенты

Актер Мэттью Макконахи заявил, что хочет завершить карьеру в кино. В последние годы он много увлекается политикой, поэтому может скоро окончательно отказаться от сферы развлечений. Об этом сообщает New York Post.

Пока в США продолжается предвыборная гонка, многие публичные люди высказывают свое отношение к политике. Исключением не стал оскароносный Макконахи, который в 2021 году уже предпринимал попытку баллотироваться на пост губернатора штата Техас, но тогда передумал. С того момента, как утверждает актер, он многому научился, поэтому теперь настроен более серьезно.

Мэттью признался, что его не устраивает политическая ситуация в родной стране. По его мнению, все уходят в «красности», поддерживая только «правых» или только «левых». Во всем этом артист уже не видит порядочности. Он считает, что лидер не должен поддаваться давлению в выборе определенной партийной принадлежности, будь то республиканская или демократическая.

Пока актер думает о должности губернатора штата, но, по слухам, не исключает возможность участия в выборах президента США.

Ранее в Америке произошло покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа. После случившегося Мелания Трамп прервала молчание и сделала заявление.