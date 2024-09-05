Влияние русской возлюбленной? Джонни Депп впервые за 30 лет вылечил зубы и сверкнул белоснежной улыбкой

Актер Джонни Депп впервые за 30 лет посетил стоматолога. Теперь звезда «Пиратов Карибского моря» активно демонстрирует белоснежную улыбку. Об этом сообщает Telegram-канал «Самые СЛИВки».

Несмотря на то, что Джонни много лет снимается в кино и появляется на светских мероприятиях, он не всегда следит за своим внешним видом. Больше всего поклонникам актера не нравится, что он пренебрегает услугами дантиста. Но самому ему на это было все равно. Еще в начале 2000-х годов он признавался, что гордится «пиратскими» зубами, и это является его изюминкой.

Однако, по всей видимости, гнилые пожелтевшие зубы не устроили новую русскую возлюбленную Деппа. Или же у него нашлась другая причина, из-за которой он отправился к стоматологу. Теперь актер, который заявлял, что «скорее проглотит клеща», чем обзаведется белоснежной улыбкой, хвастается на фото результатом установки виниров.

Напомним, что Джонни Деппа подозревают в романе с 28-летней российской моделью Юлией Власовой. Ни он, ни она комментарии об отношениях не дают.

Ранее русская девушка Джонни Деппа поделилась новыми фотографиями с ним.