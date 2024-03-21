Сын Майкла Джексона подал в суд на 93-летнюю бабушку из-за борьбы за наследство. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

У поп-короля музыки есть трое детей. Сын Бланкет «Биги» Джексон начал судебные разбирательства с бабушкой Кэтрин. 22-летний наследник певца хочет заблокировать Кэтрин возможность использовать средства из наследства. По его мнению, бабушка обесценивает стоимость имущества дорогостоящими юридическими счетами. Адвокаты Бланкета считают, что апелляция не будет успешной.

Старшие дети Майкла не комментируют семейный конфликт.

Ранее сообщалось о том, что 27-летний племянник Майкла Джексона сыграет певца в байопике. По словам Джафара, для него большая честь «воплотить историю Майкла в жизнь». Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что Меган Фокс расторгла помолвку с Machine Gun Kelly и объяснила причину. Актриса познакомилась с Machine Gun Kelly в 2020 году, и спустя два года они обручились.