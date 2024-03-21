Меган Фокс расторгла помолвку с Machine Gun Kelly и объяснила причину

Актриса Меган Фокс заявила, что расторгла помолвку с Machine Gun Kelly и переехала от него. Звезда раскрыла правду о личной жизни ведущей подкаста Call Her Daddy.

Знаменитость сообщила, что ее отношения с рэпером пострадали из-за повышенного внимания общественности. Однако Меган заверила, что Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) всегда будет для нее близким человеком.

Звезда фильма «Тело Дженнифер» встретилась с Machine Gun Kelly в 2020 году, а спустя два года они обручились. Тем не менее, в их отношениях начался кризис, и, несмотря на попытки дать друг другу еще один шанс, они решили разойтись.

Ведущая Александра Купер предположила, что 37-летняя артистка разорвала помолвку с бойфрендом, и гостья подтвердила это.

«Все, что вы сказали, — точные события, которые произошли. И я вижу, как они сбивают с толку или интересуют людей... Но я думаю, что из этих отношений я узнала, что они не предназначены для публичного внимания», — цитирует звезду Page Six.

Однако Меган отказалась углубляться в описание сложностей своего союза с Бейкером. Она лишь сказала, что личная жизнь не должна быть публичной, и о статусе их отношений с Колсоном она не может ничего сказать.

При этом Фокс подчеркнула, что связь с музыкантом останется для нее важной.

«Я называю его родственной душой, и между нами всегда будет связь. Я не могу точно сказать, насколько мощно, но я всегда буду каким-то образом связана с ним. Больше я не желаю ничего объяснять», — добавила Меган.

Ранее Меган Фокс призналась, что потеряла ребенка. Своими переживаниями по поводу нерожденной дочери Фокс поделилась в двух стихотворениях. Она опубликовала их в конце книги и добавила иллюстрацию, на которой была мать с младенцем.