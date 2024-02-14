27-летний племянник Майкла Джексона сыграет певца в байопике. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на зарубежное издание Daily Mail.

В Голливуде готовят байопик о легендарном артисте. 27-летний Джафар Джексон был утвержден на роль своего дяди. По информации источника, актер является копией умершего родственника. По словам Джафара, для него большая честь «воплотить историю Майкла в жизнь». Племянник певца пообещал, что уже скоро состоится премьера фильма.

Музыкальная драма расскажет о жизни и карьере Майкла. Создатели проекта планируют осветить даже скандальные факты из биографии артиста. Для более точного воплощения они сотрудничают с наследниками певца.

«Лента представит зрителям захватывающий и честный образ блестящего, но сложного человека, который стал королем поп-музыки. Как никогда раньше, зрители смогут взглянуть изнутри на одного из самых влиятельных, новаторских артистов», — сообщили создатели фильма.

Известно, что режиссером драмы стал Антуан Фукуа, а сценарий написал Джон Логан.

Ранее СМИ узнали, как дочери Майкла Джексона удалось скрыть 80 татуировок на «Грэмми». Подробности смотрите в этой статье.