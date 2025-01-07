Сын Елизаветы II доставлен в полицию

Сын покойной британской королевы Елизаветы II принц Эндрю, который подозревается в госизмене и обвиняется в насилии, доставлен в полицию. Об этом пишет издание Daily Mail.

По данным источника, сын Елизаветы II использовал фейковое имя Эндрю Инвернесс при создании компании Naples Gold Limited в 2002 году.

«64-летний герцог Йоркский использовал псевдоним Эндрю Инвернесс, когда в 2002 году вместе с магнатом спортивной розничной торговли Йоханом Элиашем основал компанию Naples Gold Limited», — говорится в сообщении.

Автором жалобы на принца выступил политический активист Грэм Смит. В настоящий момент в деле разбираются сотрудники полиции.

Ранее мы писали, что сын Елизаветы II нарушил последнюю волю матери после подозрений в госизмене.

Также сообщалось, что принцесса Евгения и принц Эндрю пропустили рождественскую службу.