Сын Елизаветы II нарушил последнюю волю матери после подозрений в госизмене

Заподозренный в госизмене и обвиненный в насилии принц Эндрю нарушил последнюю волю Елизаветы II. Сыну достались корги матери, но из-за навалившихся проблем он перестал за ними смотреть и передал прислуге. Об этом сообщает New York Post.

Напомним, что за всю свою жизнь Елизавета II владела более чем 30 корги и дорги (помесь вельш-корги и таксы). В последние годы с ней рядом всегда были два питомца – Мьюик и Сэнди. После смерти хозяйки, они достались ее сыну Эндрю и его экс-жене Саре Фергюсон. Именно младший брат короля Великобритании Карла III подарил матери собак, когда она заскучала во время пандемии коронавируса.

Герцог сам гулял с собаками и ухаживал за ними, но недавно он впал в депрессию. СМИ отмечают, что это случилось после громкого скандала – мужчину заподозрили в связи с китайским шпионом. Из-за своего подавленного состояния Эндрю даже решил передать собак прислуге, чем и нарушил последнюю волю королевы.

Напомним, что в Букингемском дворце живет король Карл III со своими четвероногими друзьями породы джек-рассел-терьер. А герцог Йорский обитает в огромного поместье в Виндзоре – Ройал-Лодж. После череды скандалов его пытаются выселить оттуда.

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