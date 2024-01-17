Сын Арнольда Шварценеггера сыграет в третьем сезоне «Белого лотоса»

Сын Арнольда Шварценеггера, актер Патрик Шварценеггер примет участие в съемках третьего сезона сериала «Белый лотос». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным источника, в новом сезоне проекта также сыграют Уолтон Гоггинс, Сара Кэтрин Хук и Эйми Лу Вуд, Лесли Бибб, Джейсон Айзекс, Милош Бикович и другие. Съемки продолжения сериала будут проходить на Пхукете, в Бангкоке и на Самуи.

Уточняется, что выпускающий сериал канал HBO сотрудничает с таиландским Управлением по туризму в рамках съемочного процесса.

Детали сюжета третьего сезона «Белого лотоса» пока неизвестны. Премьера новых эпизодов пройдет не раньше 2025 года.

Ранее актер Владимир Сычев раскрыл причину, по которой играет связанных с криминалом персонажей.

Также сообщалось, что актер Эдуард Радзюкевич решил раскритиковать «человейники» в Москве.