Актер Эдуард Радзюкевич решил раскритиковать «человейники» в Москве, об этом пишет «Москвич Mag».

Звезда «6 кадров» хотя и родился в Петрозаводске, большую часть жизни живет в Москве. Радзюкевич признался, что ему нравится город — самым любимым районом он считает Арбат. А вот среди районов, где бы он не хотел оказаться, актер назвал Котельники, Текстильщики и Перово.

Однако, несмотря на свою любовь к городу, Радзюкевич все же критикует мегаполис — из-за слишком плотной застройки.

«Такой рост населения, что стремятся каждую дырку застроить — везде, где ближе к центру, только „человейники“. Смотришь из окна, а через пять метров — окно другого человека. Ну это же ужас!» — посетовал он.

Отдельно актер рассказал об удобстве города — он подчеркнул, что в Москве присутствует множество круглосуточных заведений, отлично развита транспортная доступность и отсутствуют очереди в госучреждения.

«Я уже стал забывать, что такое стоять куда-то в длинной очереди, все централизовано, автоматизировано, компьютеризировано», — объяснил он.

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