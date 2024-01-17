Актер «Физрука» Владимир Сычев назвал причину, по которой играет связанных с криминалом героев

Актер Владимир Сычев заявил, что криминальное амплуа закрепилось за ним после съемок в сериале «Физрук». По его словам, создатели проекта увидели его в «Бабле» и предложили роль Психа, а после этого режиссеры стали предлагать ему персонажей с бандитским прошлым.

Сычев за последние годы сыграл во многих известных кинокартинах. Его фильмография пополнилась «Жизнью по вызову», «Бедным олигархом», «Мендельсоном» и многими другими работами. Но в большинстве своем везде Владимир играет персонажей, так или иначе связанных с криминалом. Сам он это знает и понимает, что все началось после его участия в популярном сериале «Физрук».

«Знаете, как это часто бывает: выстрелит проект, который будет популярным, медийным, и после него сразу в основном прилипает какая-то роль, образ, воплощенный в этой истории. А у меня получилось так, что вышел «Бабло», где я такой криминальный был, продюсеры «Физрука» увидели там моего героя и пригласили на роль Психа, которого я играл. И «Физрук», можно сказать, тоже такой очень популярный был проект, сами знаете. Поэтому и начали предлагать подобное», - рассказал Владимир.

Однако проблемы в этом актер не видит. Он признался, что старается всех героев делать разными.

«Если они связаны с криминалом, то каждый со своей историей, судьбой, характером. Пусть в каких-то мелочах, но они будут отличаться друг от друга. По возможности стараюсь, чтобы так это и было», - поделился Сычев.

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