Свадьбы не будет: почему Брэд Питт отказался от брака с Инес де Рамон

Актер Брэд Питт передумал жениться на Инес де Рамон из-за брачного контракта. Об этом сообщает Daily Mail.

После развода с Анджелиной Джоли актер обрел счастье с Инес. Поговаривали, намерения Питта настолько серьезны, что он планирует сыграть свадьбу. Однако, как сообщают инсайдеры, артист отказался от данной затеи из-за финансового вопроса. Брэд настаивал на брачном контракте, а Инес была против.

Кроме того, актер до сих пор не может пережить тяжелое расставание с экс-супругой и конфликт с детьми. Якобы теперь Питт не желает вступать в брак.

«Он сильно обжегся на разводе с Анджелиной и своими детьми, не желая иметь с ним ничего общего. Ему 61 год, и он любит свою жизнь такой, какая она есть. Брэд полностью влюблен в Инес, но он не хочет идти по пути брака и детей», — сказали инсайдеры.

Сам актер не комментировал новости об отказе от брака.

Ранее друг Брэда Питта раскрыл, как изменился актер в отношениях с Инес де Рамон. Подробности читайте в этой новости.

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