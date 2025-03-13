Друг Брэда Питта раскрыл, как изменился актер в отношениях с Инес де Рамон

Голливудский актер Брэд Питт наслаждается жизнью со своей возлюбленной Инес де Рамон . Об этом изданию People рассказал один из друзей звезды.

Как рассказал товарищ артиста, Питт и Инес безгранично благодарны друг другу за то, что помогли справиться со стрессом от их разводов. Известно, что за время их отношений не только актер договорился о завершении развода с Анджелиной Джоли, но и его избранница завершила брак с актером Полом Уэсли . Сейчас Питт и де Рамон могут спокойно строить крепкие и серьезные отношения.

При этом, как отметил информатор, артист не торопится вступать в очередной брак. Однако в будущем он видит себя рядом с Инес и даже намерен завести с ней новых детей.

В ноябре 2022-го впервые появились слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Пару засняли вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере новой картины актера «Вавилон». Новая избранница Питта — диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В обществе знаменитостей она оказалась благодаря своему браку с актером сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли. В 2023-м звезды съехались после знакомства с семьей и друзьями Брэда Питта.

Ранее мы писали, что бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон решили воссоединиться.