Бьянка Цензори вернулась к Канье Уэсту после его песни о побеге и расставании

Напомним, что рэпер открыто заявлял о расставании с женой в своем новом треке. Он упомянул в строках то, что Бьянка ушла от него из-за панических атак. Якобы они начались у нее из-за его резких высказываний и скандалов с нарядами.

18 апреля пару заметили в индийском ресторане Indian Fusion Cala d'Or. Очевидцы сообщали, что не увидели никакого напряжения в отношениях звезд. До сих пор неизвестно, было ли расставание на самом деле или Канье решил попиариться на громкой теме.

Ранее мы писали о том, что Бритни Спирс станцевала в ресторане в Мексике. Она была в коротком красном платье, и ее не смущали посетители вместе с барменом, который поспешил удалиться из кадра.