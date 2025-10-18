«Супружеское насилие»: бывшего мужа Дениз Ричардс арестовали в суде

Бывшего мужа Дениз Ричардс арестовали в суде за абьюз. Подробности приводит Daily Mail.

Аарона Филипса взяли под стражу помощники шерифа местного округа после окончания заседания. Адвокат Дениз Ричардс сообщил, что ее бывший муж был арестован за «супружеское насилие».

«Его арестовали у здания суда и спустили по ближайшему эскалатору. Дениз здесь. Она спокойна и разговаривает со своей командой», — рассказали инсайдеры.

Адвокат Файперса Майкл Финли заявил, что его задержали по «неисполненному ордеру», который может быть связан с иском Ричардс о насилии. Юрист заявил, что его клиент не знал о таком ордере. Он обвинил команду Дениз в подставе.

На предыдущем заседании Аарон отрицал все обвинения в свой адрес. При этом Ричардс утверждала, что бывший муж оскорблял ее.

Напомним, что Аарон и Дениз развелись минувшим летом, инициатором разрыва стал мужчина.

