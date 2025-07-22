Аарон Файперс обвинил жену Дениз Ричардс в измене и потребовал алименты
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Аарон Файперс обвинил жену Дениз Ричардс в измене и потребовал алименты. Об этом сообщает TMZ.
52-летний Аарон Файперс выступил инициатором развода с актрисой Дениз Ричардс. Супруг обвиняет свою жену в изменах. По словам Файперса, у него есть доказательства — он обнаружил в ноутбуке актрисы переписку с мужчиной, в которой она обсуждала детали тайной встречи в отеле.
Личность любовника Ричардс он отказался раскрывать по личным причинам. Кроме того, Файпер также требует с жены алиментов в размере 100 тысяч долларов ежемесячно.
Ранее Дениз Ричардс обвинила мужа в регулярных избиениях — она опубликовала в соцсетях фото с синяком под глазом.
«Аарон часто жестоко душил меня, сильно сжимал мою голову обеими руками, заламывал мне руки, бил меня по лицу и голове», — рассказывала она.
Несмотря на то, что бракоразводный процесс еще не окончен, супруги уже живут раздельно.
Ранее мы писали о том, как будет делить имущество Михаил Ефремов в случае развода с женой.