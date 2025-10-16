«Ситуация движется к чему-то необратимому»: бывший муж Бритни Спирс боится за ее жизнь

Экс-супруг американской исполнительницы Бритни Спирс Кевин Федерлайн обеспокоен ее состоянием. Мужчина боится, что звезда может вскоре умереть.

О своей тревоге Федерлайн высказался в автобиографии «Ты думал, что знаешь».

«Кажется, что ситуация с Бритни движется к чему-то необратимому. Стало невозможно делать вид, что всё в порядке», — приводит слова бывшего мужа знаменитости The Sun.

По его словам, если ничего не изменится, «случится что-то плохое», и их общим сыновьям придется разгребать последствия.

Напомним, в своих мемуарах Кевин написал, что однажды якобы застал Бритни Спирс с ножом в руке у кровати собственных сыновей. С тех пор ему стало страшно за их жизни, и он принял решение изолировать детей от певицы.

Позже представители поп-звезды нулевых сказали, что ее экс-супруг решил опубликовать книгу с откровениями о совместной жизни из-за желания подзаработать. В последнее время он также перестал платить алименты.