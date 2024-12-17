Суд Бразилии запретил песню Адель по всему миру из-за обвинений в плагиате. Об этом сообщает зарубежное издание The Guardian.

Песню «Million Years Ago» постановили изъять из продажи по всему миру, в том числе с музыкальных стриминговых сервисов. Решение было принято на основании иска о плагиате, который подал композитор Тониньо Гераес. Он обвинил артистку в копировании хита «Mulheres» 1996 года.

Также он потребовал компенсацию в размере 160 тысяч долларов от певицы, продюсера Грега Курстина и нескольких звукозаписывающих компаний. Композитор намерен присвоить себе авторские права на песню Адель.

На данный момент артистка не комментировала обвинения в плагиате.

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