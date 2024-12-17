«Молчание не исцеляет»: Пэрис Хилтон рассказала о пережитом насилии

Американская светская львица, певица и модель Пэрис Хилтон вспомнила о пережитом насилии. Артистка опубликовала в своем микроблоге открытое письмо, адресованное Палате представителей США.

Известно, что артистка активно выступает за закон, который защитит детей от физического и сексуального насилия. В открытом письме знаменитость вспомнила свой болезненный опыт.

По словам Хилтон, инцидент произошел, когда ей было 16 лет и она обучалась в закрытой частной школе. Певица призналась, что ее вывезли за пределы штата, насильно кормили лекарствами и подвергали сексуальному насилию со стороны персонала. Она подчеркнула, что этот случай нанес ей «глубокую боль», а «кошмары» и «чувство стыда» сопровождали еще много лет.

Светская львица призвала Палату представителей «подумать о детях, которые не могут говорить за себя», и принять закон.

«Молчание не исцеляет, а защищает людей, которые причинили вред», — поделилась модель.

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