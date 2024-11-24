Певица Адель показала кольцо с бриллиантом во время концерта в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Page Six.

Адель продемонстрировала свое массивное обручальное кольцо после того, как подтвердила, что спортивный агент Рич Пол сделал ей предложение.

Исполнительница хита «Someone Like You» подняла руку с кольцом на безымянном пальце во время исполнения своего трека «I Drink Wine» на шоу в Лас-Вегасе. Публика, заметившая украшение, аплодировала знаменитости.

Напомним, отношения Адель и Рича Пола начались в 2021 году — тогда их впервые увидели вместе на матче НБА. В августе 2024 года певица объявила о помолвке с возлюбленным. Она также признавалась, что хочет родить ребенка.

«Как только я разберусь со всеми своими обязательствами и выступлениями, я хочу завести ребенка», — заявляла певица.

Журналисты сообщили, что исполнительница намерена вскоре взять творческий отпуск.

Ранее мы писали о том, что Адель разрыдалась, когда увидела неизлечимо больную Селин Дион на своем концерте.