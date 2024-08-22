«Страх и чувство вины»: Тейлор Свифт высказалась об отмененных из-за угрозы теракта шоу

Популярная американская певица Тейлор Свифт прокомментировала отмену своих концертов в Вене. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Исполнительница призналась, что отмена выступлений в столице Австрии вызвала у нее чувство опустошения.

«Причина отмены вызвала во мне страх и глубокое чувство вины, ведь многие люди ожидали эти выступления. Но я также очень благодарна властям, потому что за счет их действий мы скорбели о концертах, а не о потерянных жизнях», — поделилась певица.

Напомним, три концерта Тейлор Свифт, запланированные в Вене на 8-10 августа, были отменены из-за угрозы терактов. На каждом из шоу ожидалось до 65 тысяч зрителей.

Ранее мы писали, что Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона, выступив 8 раз на стадионе Уэмбли.

Также сообщалось, что Свифт не хочет выходить замуж без брачного контракта.