«Восемь раз за один тур»: как Тейлор Свифт побила многолетний рекорд Майкла Джексона

Певица Тейлор Свифт побила многолетний рекорд артиста Майкла Джексона. До нее никто не выступал на стадионе Уэмбли больше семи раз за один тур. Об этом сообщает BBC.

34-летняя исполнительница дала очередной концерт в рамках тура Era's Tour, который стал восьмым на арене. Со сцены она поблагодарила всех своих поклонников, кто решил прийти на ее выступление, ведь благодаря им она поставила новый рекорд. Отметим, что Джексон пел на сцене Уэмбли семь раз в туре Bad в 1988 году.

«Вы только что сделали меня первой сольной артисткой, которая когда-либо играла на Уэмбли восемь раз за один тур. Мы никогда, никогда не сможем отблагодарить вас за это», - сказала Тейлор Свифт.

В Лондоне певица завершила европейский этап своего тура. Напомним, что он прошел не так гладко. Изначально Свифт планировала посетить Вену. Но ей пришлось отметить три концерта из-за угрозы теракта.

Ранее стало известно, что Тейлор Свифт не хочет выходить замуж без брачного контракта.