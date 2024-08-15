Тейлор Свифт не хочет выходить замуж без брачного контракта

Певица Тейлор Свифт и футболист Трэвис Келси поженятся лишь после того, как заключат «жесткий брачный контракт». Об этом пишет Life & Style со ссылкой на собственный источник.

«Тейлор ни за что не пойдет к алтарю без брачного контракта», — рассказал информатор.

Инсайдер заявил, что звездная пара уже обсуждала детали договора, но переговоры не увенчались успехом из-за графика влюбленных и других формальностей. Собеседник портала уточнил, Свифт и Келси планируют решить все финансовые и юридические вопросы, прежде чем заключить брак.

Стоит отметить, что и Свифт, и Келси обладают значительным личным состоянием. У исполнительницы капитал составляет свыше 1 млрд долларов (примерно 90 млрд рублей), а у Келси — порядка 70 млн долларов (примерно 6,3 млрд рублей).

«Они уже давно считают себя неофициально помолвленными и намерены провести остаток жизни вместе, создать семью», — добавил источник.

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