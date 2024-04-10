Страдающего деменцией актера Брюса Уиллиса заметили на прогулке в Калифорнии. Об этом сообщает зарубежное издание The Mirror.

Актера заметили после прогулки с ассистентом в Калифорнии. Звезду «Крепкого орешка» засняли на пассажирском сиденье автомобиля, за рулем которого был его помощник. На снимках Брюс запечатлен в темно-синем свитере и красной футболке.

Напомним, что в феврале 2023 года семья Брюса сообщила о его болезни. Врачи диагностировали у актера лобно-височную деменцию, влияющую на когнитивные способности человека. Из-за недуга Уиллису пришлось уйти из кино. Семья Брюса организовала круглосуточный уход за ним.

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