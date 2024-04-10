Раскрыто, когда больная раком Кейт Миддлтон вернется к обязанностям и появится на публике

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вновь вернется к королевским обязанностям и начнет появляться на публике только летом 2024 года. Так считает эксперт Кэмерон Уокер, следящий за представителями монархии Великобритании. Об этом сообщает GB News.

Напомним, что супруга принца Уильяма в конце марта вышла на связь со своими подданными и раскрыла, наконец, свой диагноз. Она призналась, что у нее обнаружили рак. Сейчас Кейт проходит лечение, поэтому вынуждена не появляться в обществе. Однако она помнит о своих обязанностях и собирается к ним приступить после весны. Правда, при условии, что она будет себя хорошо чувствовать.

«От близкого окружения принцессы я слышал, что она может прийти на определенные мероприятия, если захочет. Но возвращение к полноценным общественным обязанностям, я подозреваю, займет некоторое время», - отметил королевский эксперт.

За время больничного Кейт видели лишь несколько раз. Ее трижды удалось засняться папарацци. Причем из них два раза Миддлтон пряталась в машине. Из-за этого появились слухи, что из-за проблем со здоровьем принцесса Уэльская перестала самостоятельно передвигаться. Но вскоре они были опровергнуты, так как ее заметили на прогулке вместе с мужем.

Ранее стало известно, почему Меган Маркл с детьми не приедет в Великобританию для встречи с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.