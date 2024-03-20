Счастливый в кругу семьи: бывшая жена тяжелобольного Брюса Уиллиса показала празднование его 69-летия

Актриса Деми Мур показала в личном блоге кадры с бывшим мужем Брюсом Уиллисом, который уже два года страдает деменцией. Несмотря на тяжелую болезнь и неутешительные прогнозы врачей, актер все равно продолжается радоваться жизни в кругу семьи.

В день рождения «крепкого орешка» звезда опубликовала новые кадры с ним. Она продемонстрировала не только трогательный снимок, на котором общалась с Брюсом, но и то, как его поздравили родные. Уже по сложившейся традиции в праздник рядом со знаменитостью собрались все его близкие – нынешняя и бывшая жены и дети. Они спели для него песню «С днем рождения», а затем Уиллис загадал желание и задул свечу.

«С днем рождения! Мы любим тебя и так благодарны тебе за тебя!» - написала Деми Мур.