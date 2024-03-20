Счастливый в кругу семьи: бывшая жена тяжелобольного Брюса Уиллиса показала празднование его 69-летия
© ANGELA WEISS/AFP/East News
Актриса Деми Мур показала в личном блоге кадры с бывшим мужем Брюсом Уиллисом, который уже два года страдает деменцией. Несмотря на тяжелую болезнь и неутешительные прогнозы врачей, актер все равно продолжается радоваться жизни в кругу семьи.
В день рождения «крепкого орешка» звезда опубликовала новые кадры с ним. Она продемонстрировала не только трогательный снимок, на котором общалась с Брюсом, но и то, как его поздравили родные. Уже по сложившейся традиции в праздник рядом со знаменитостью собрались все его близкие – нынешняя и бывшая жены и дети. Они спели для него песню «С днем рождения», а затем Уиллис загадал желание и задул свечу.
«С днем рождения! Мы любим тебя и так благодарны тебе за тебя!» - написала Деми Мур.
Напомним, что у актера лобно-височная деменция, из-за которой он стремительно теряет память, а также у него появились проблемы с речью. Члены его семьи признавались – они знают, что им придется отпустить Брюса, ведь им известно, что он умирает. Однако, пока он с ними, они пытаются сделать каждый его день наполненным радостными моментами.
К слову, не так давно актер стал дедушкой, о чем всегда очень сильно мечтал. Внучку ему родила дочь Таллула.
Ранее 30-летней дочери Брюса Уиллиса Таллуле диагностировали аутизм.