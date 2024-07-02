Стивен Сигал встретился с президентом Киргизии на берегу Иссык-Куля

Американский актер Стивен Сигал, получивший гражданство России, посетил Киргизию и встретился с главой страны Садыром Жапаровым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов на своей странице в Facebook* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Встреча Сигала и Жапарова состоялась на берегу озера Иссык-Куль.

Конкретная цель визита голливудского артиста в Киргизию не раскрывается. До этого Сигал приезжал в республику в 2016 году. Тогда знаменитость в качестве почетного гостя участвовал во вторых Всемирных играх кочевников.

Ранее мы писали, что Стивен Сигал приехал на инаугурацию Владимира Путина. В разговоре со СМИ артист признался, что на новом президентском сроке Путин «будет лучшим».

Также сообщалось, что актер из фильма «Джанго освобожденный» Джейми Фокс 20 дней был без сознания.