«Я был без сознания 20 дней»: что случилось со звездой «Джанго освобожденного» Джейми Фоксом

Актер Джейми Фокс, известный по роли в фильме «Джанго освобожденный», рассказал, что 20 дней провел без сознания. В апреле прошлого года у него заболела голова, а после случилось страшное.

В Сети появилось свежее видео знаменитости из ресторана. На кадрах Джейми рассказывал о том, почему пропал из поля зрения публики на долгое время. При этом мужчина не стал называть свой диагноз, но привел подробности.

«Послушайте, 11 апреля прошлого года меня накрыла сильная головная боль… Я попросил принести обезболивающее. Потом я был без сознания 20 дней», – рассказал артист.

Мужчина отметил, что сестра и дочь показали его врачам. А те сказали, что в мозге пациента «что-то происходит». Далее звезда не стал продолжать, в какой-то момент речи он заметил камеру и замолчал. После этого ролик обрывался.

Напомним, что в апреле Фокса госпитализировали во время съемок фильма. Он работал на площадке боевика «Снова в действии», где снимается актриса Кэмерон Диас. Когда мужчина попал в больницу, то его родственники сообщили об осложнениях, которые возникли из-за давних заболеваний.

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