Актер Стивен Сигал приехал на инаугурацию Владимира Путина

Американский актер Стивен Сигал приехал на инаугурацию президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По информации источника, знаменитость был замечен в Кремле, где 7 мая проходит инаугурация Владимира Владимировича. В разговоре со СМИ Сигал отметил, что на новом президентском сроке Путин «будет лучшим». К слову, также среди первых на торжественную церемонию вступления в должность прибыли Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, что Стивен Сигал давно поддерживает и любит Россию. А в начале 2024 года даже в состав его семьи вошла россиянка. Его сын Доминик женился на модели Айрин Даниловой. Свадьба прошла в Москве в русском стиле, но была не пышной. Молодожены делились, что хотели небольшой праздник только с самыми близкими. Данилова также рассказывала, что ее иностранный свекор даже сам приготовил торт для них на торжество.

К слову, сам Сигал является гражданином России с 2016 года.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Стаса Михайлова орденом в его день рождения.