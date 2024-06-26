Стало известно, кому Бен Аффлек доверяет на фоне слухов о разводе

Голливудский актер сблизился с бывшей супругой Дженнифер Гарнер на фоне слухов о разводе с Дженнифер Лопес. Об этом пишет издание In Touch Weekly со ссылкой на источник из окружения артиста.

Инсайдер рассказал, что единственным человеком, которому Аффлек доверяет в настоящий момент, является как раз Гарнер. Уточняется, что сейчас звезда «Исчезнувшей» живет неподалеку от бывшей жены и их общих детей.

«Конечно, Бен иногда сводит ее с ума, но между ними существует нерушимая связь. Бен говорит, что Джен — ангел и единственная, кто может его спасти. Она готовит у него на кухне и перенесла туда несколько своих вещей на случай, если ей придется остаться ночевать», — рассказал источник.

Ранее мы писали, что оставившую Аффлека Дженнифер Лопес сняли за интересным занятием на яхте в Италии.

Также сообщалось, что Бен Аффлек вышел из автомобиля и наорал на фотографирующих его журналистов.