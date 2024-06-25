Не скучает без мужа: Лопес сняли за интересным занятием на яхте в Италии

Певицу Дженнифер Лопес засняли на побережье в Италии во время отдыха. 54-летняя звезда, которая по слухам рассталась со своим мужем Беном Аффлеком, выглядела превосходно и занималась типично женскими делами – рассматривала свои же фотографии в купальнике. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Все внимание общественности приковано к звездной паре – Дженнифер и Бену. Их воссоединение наделало много шума, а после свадьбы все поверили в то, что настоящая любовь преодолевает все препятствия. Пара долгое время искала семейное гнездышко, но в их отношениях начались проблемы.

Недавно Бен Аффлек подогрел слухи о разводе с Дженнифер Лопес, когда папарацци запечатлели его без обручального кольца. Более того мужчина стал вести себя агрессивно и даже с криками вышел к фотографам, мешающим его передвижениям. Сама Лопес не комментирует ситуацию, но отдыхает отдельно от супруга. Ее заметили на пляже в Италии.

На снимках певица позировала на яхте в тунике и стильной шляпке, взяв с собой роскошную сумочку. Лопес выглядела довольной и улыбалась окружающим. На следующих снимках она разглядывала в телефоне свои фотографии в купальнике, сделанные до этого на яхте.

Ранее мы писали о том, что артистку Дженнифер Лопес заметили в эконом-классе самолета после отмены гастрольного тура.