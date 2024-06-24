Актер Бен Аффлек вышел из машины и наорал на фотографирующих его журналистов

Журналисты вывели из себя актера Бена Аффлека, когда он выезжал из дома в Беверли-Хиллз. Артиста ослепили во время вождения.

Соответствующие кадры привело издание TMZ.

На них видно, как Аффлека пытались сфотографировать сплошной очередью. Однако актер резко остановил машину, вышел и заявил: «Ты меня ослепляешь, я не вижу дорогу, это опасно, ты понимаешь?!»

Аффлек объяснил, что фотографу не стоит этого делать. Также он заявил, что по той же дороге поедет его дочь.

Папарацци заявили, что все поняли, и прислушались к предупреждениям. Аффлек сел обратно в машину с раздраженным видом. Инцидент произошел в минувшее воскресенье.

Его жена – певица Дженнифер Лопес – была не рядом. Исполнительницу заметили в Италии в компании друзей.