Сталкеру Тейлор Свифт предъявили обвинения в преследовании

Сталкера Тейлор Свифт Дэвида Кроу обвинили в преследовании певицы. Об этом пишет New York Post.

По данным источника, 33-летнему преследователю предъявили обвинения после того, как его во второй раз задержали напротив дома звезды. Уточняется, что за последние два месяца Кроу был замечен около жилища Свифт 30 раз. Соседка артистки призналась, что однажды увидела сталкера копающимся в мусорном баке.

Напомним, преследователь Тейлор Свифт был задержан в Нью-Йорке 22 января. Выяснилось, что, сталкер пытался проникнуть в квартиру знаменитости, а перед этим на протяжении месяца спал на ступеньках ее дома, регулярно кричал и курил, доставляя неудобства местным жителям.

Также сообщалось, что Тейлор Свифт проводит время с семьей возлюбленного, футболиста Трэвиса Келси.