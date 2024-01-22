Полиция задержала сталкера певицы Тейлор Свифт

В Нью-Йорке арестован преследователь популярной певицы Тейлор Свифт. Об этом пишет Page Six со ссылкой на местную полицию.

По данным источника, злоумышленник пытался проникнуть в квартиру артистки. Полицию вызвал бдительный гражданин, который был обеспокоен поведением мужчины.

«Я впервые увидел его в час дня, он подходил к двери Тейлор. Кажется, он не стучался, не звонил», - заявил очевидец.

По словам двух очевидцев, преследователь поджидал исполнительницу на протяжении месяца – спал на ступеньках ее дома, регулярно кричал и курил, доставляя неудобства местным жителям. При этом однажды его увидели с цветами.

Личность сталкера не раскрывают.

Ранее сообщалось, что Тейлор Свифт проводит время с семьей возлюбленного. Избранником звезды стал футболист Трэвис Келси.

Также мы писали, что Пентагон не подтвердил данные о работе Свифт на ведомство.