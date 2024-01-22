Готовятся к свадьбе: Тейлор Свифт проводит время с семьей возлюбленного

Певица Тейлор Свифт не стала скрывать отношения с семьей возлюбленного, футболиста Трэвиса Келси. Они побывали на матче, где команда ее бойфренда, «Канзас Сити Чифс», играла против «Баффало Биллс».

Новые фотографии артистки были опубликованы New York Post. 34-летняя Тейлор Свифт активно болела за своего возлюбленного вместе с членами его семьи, включая брата Джейсона Келси и его жену Кайли. Певица является страстной поддерживающей «Канзас Сити Чифс» и была замечена в куртке команды стоимостью $1800.

Напомним, что роман между Тейлор Свифт и футболистом Трэвисом Келси стал известен после нескольких фотографий, сделанных папарацци. Певица также посещала матчи НФЛ, подчеркивая свою поддержку. В октябре ее засняли за поцелуем с Келси, когда его команда победила «Лос-Анджелес Чарджерс». Согласно сообщениям прессы, Свифт и Келси планируют обручение этим летом.

В апреле 2023 года Тейлор завершила шестилетние отношения с актером Джо Элвином. Спустя месяц она начала встречаться с фронтменом группы The 1975, Мэтти Хилли, однако летом этот роман также завершился.

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