Актер Брэд Питт впервые прокомментировал скандальный развод с Анджелиной Джоли

Актер Брэд Питт впервые высказался о разводе с Анджелиной Джоли. Процесс был долгим и довольно скандальным, но в итоге в декабре 2024 года они официально расстались. Звезда Голливуда признался, что для него это не стало чем-то серьезным. Об этом сообщает GQ.

На протяжении нескольких лет о разрыве с Джоли Брэд предпочитал не говорить. Его точку зрения доносили до общественности только представители. Однако в недавнем интервью он все же решил лично высказаться по поводу развода.

«Я не думаю, что это было что-то серьезное. Просто кое-что созрело в юридическом плане», - заявил Брэд.

После расставания с Анджелиной актер начал отношения с Инес де Рамон. По слухам, он собирается сделать возлюбленной предложение. Также Питт надеется наладить общение с детьми, которые не желают его видеть после развода.

Напомним, что уйти от Брэда Джоли решила после его дебоша на борту самолета. Адвокаты актрисы делились, что в состоянии алкогольного опьянения он напал на жену и на детей. Спустя несколько лет после этого старший сын звезд Пакс Джоли-Питт публично назвал отца ужасным и презренным человеком.

Ранее Брэд Питт предложил Дженнифер Энистон переехать к нему.