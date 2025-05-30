Протаранивший ворота дома Дженнифер Энистон мужчина избежал суда

48-летний Джимми Уэйн Карвайл, ворвавшийся на территорию особняка Дженнифер Энистон и называвший актрису своей невестой, не предстанет перед судом. Такое решение было принято после повторной психиатрической экспертизы, подтвердившей его невменяемость. Об этом сообщает The Guardian.

Напомним, что мужчина преследовал звезду сериала «Друзья» и протаранил ворота ее дома в престижном районе Лос-Анджелеса. Инцидент не только нарушил покой Энистон, но и вынудил правоохранителей раскрыть ее адрес, а ведь она тщательно скрывала это от публики.

Поклоннику были предъявлены обвинения в сталкинге и вандализме, а дело квалифицировали как угрозу жизни и здоровью. Однако суд остановил разбирательство, приняв во внимание заключения двух психиатров: Карвайл нуждается в принудительном лечении, а не в тюремном сроке.

Случившееся серьезно повлияло на актрису. По словам источников, она больше не чувствует себя защищенной в собственном доме и планирует продать особняк в Бэль-Эйр.

Ранее мы писали о том, что бывший муж актрисы Брэд Питт неожиданно для всех предложил помощь. Он пригласил Дженнифер переехать к нему, пока ситуация не стабилизируется.