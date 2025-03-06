Стала известна реакция Дженнифер Лопес на общение ее экс-мужа Аффлека с бывшей женой

Американская актриса Дженнифер Лопес чувствует себя «преданной» после публикации в Сети снимков, на которых ее экс-муж Бен Аффлек мило воркует со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер. Об этом пишет The Daily Mail.

Напомним — фотографии распространились по Интернету на этой неделе. Папарацци поймали пару на прогулке в парке, и на кадрах ясно видно, как оскароносный сценарист нежно приобнимает Гарнер за талию.

Как утверждают источники The Daily Mail, теперь Лопес, которая окончательно развелась с Аффлеком в прошлом месяце сомневается в том, что их отношения были искренними.

«Она чувствует себя преданной, потому что она потратила так много времени, поддерживая Бена в его трудностях, и пережила тяжелый год, когда их брак распадался. То, как быстро он начал проводить больше времени с Гарнер, усугубило ее опасения по поводу его чувств к ней, когда они были женаты», — приводит их слова издание.

Напомним, слухи о проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком подтвердились летом 2024 года, когда 20 августа певица подала на развод. Сообщалось, что причиной расставания пары стали «непримиримые противоречия». 21 февраля 2025 года брак артистов был официально расторгнут.

Ранее мы писали о том, что Аффлек бросил вредные привычки и занялся спортом.