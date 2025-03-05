Бен Аффлек бросил вредные привычки и занялся спортом

Голливудский актер Бен Аффлек решил бросить вредные привычки и заняться спортом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Артист известен своей многолетней любовью к фастфуду, спиртному и сигаретам. Похоже, что теперь 52-летний Аффлек намерен отказаться от вредных привычек: на днях знаменитость заметили на пробежке.

Уточняется, что актер готовится к роли в новой киноленте «Животные». Для участия в проекте Бен проходит особую фитнес-программу, которая поможет ему быстро прийти в себя после вредных привычек.

В предстоящей картине Аффлек исполнит роль кандидата в мэры, который вместе со своей супругой отчаянно пытается заплатить выкуп своему сыну и прибегает к крайним мерам, раскрывая темные тайны. Вместе с Беном в фильме сыграет звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон.

Напомним, в мае минувшего года появились слухи о проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Пара никак не комментировала слухи о разрыве, но позднее стало известно, что 20 августа певица подала на развод с мужем, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва стали «непримиримые противоречия».

7 января текущего года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально оформили развод.

Ранее Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер заподозрили в романе.