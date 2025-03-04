Бена Аффлека заподозрили в романе с бывшей женой

Поклонники заподозрили голливудского актера Бена Аффлека в романе с бывшей женой Дженнифер Гарнер. Поводом для домыслов фанатов стали кадры, опубликованные изданием Daily Mail.

Известно, что экс-супруги регулярно выходят в свет вместе, но всегда оправдывают это заботой об общих детях или взаимной поддержкой. Накануне папарацци засняли пару во время очередной противоречивой прогулки с детьми в парке Combat Paintball. На видео заметно, как Аффлек нежно прижимает к себе Гарнер.

При этом люди из окружения звезд продолжают заверять журналистов, что между ними ничего нет. Уточняется, что предстоящей свадьбе Дженнифер Гарнер и Джона Миллера ничего не угрожает.

«Беспокоит ли Джона, когда он видит, что они двое ведут себя таким образом? Очевидно. Но у Бена и Джен уникальные отношения, особенно для бывших. Он любит ее больше, чем любую другую женщину, которую он когда-либо любил, кроме своей мамы. Но он также признает, что они не будут вместе, пока Джен встречается с кем-то другим. Бен всегда будет флиртовать с Джен, и она считает это невинным», – поделился информатор.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек познакомились на съемках и начали встречаться в 2004 году. В 2005-м они поженились во время тайной церемонии. Позже супруги стали родителями трех детей — дочерей Вайолет Энн и Серафины Роуз, а также сына Самюэля. В 2015 году звезды объявили о расставании, а в 2017-м развелись. В 2021-м звезда «Исчезнувшей» начал встречаться с бывшей возлюбленной Дженнифер Лопес, с которой вступил в брак спустя год. В 2024-м их союз распался.

Ранее сообщалось, что Бен Аффлек начал ходить на свидания после развода с Дженнифер Лопес.