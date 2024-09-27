Состояние неизлечимо больного Брюса Уиллиса ухудшилось

Состояние голливудского актера Брюса Уиллиса, который страдает лобно-височной деменцией, ухудшилось. Об этом пишет издание Radar.

В последнее время артист появляется на публике только в компании ассистента или телохранителя – и то на пассажирском кресле машины. Оказалось, что это связано с ухудшением состояния звезды.

Так, по данным источника, в настоящий момент 69-летний Уиллис практически не может ходить. Отмечается, что трудности с передвижением стали тревожным сигналом для близких актера, которые переживают, что он может не дожить до своего 70-летия.

В феврале минувшего года семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

Уиллис женат на модели Эмме Хеминг, которая младше него на 23 года. Пара узаконила свои отношения 21 марта 2009 года. В 2012-м у них родилась дочь Мейбл, а в 2014-м на свет появилась Эвелин. У звезды также есть три дочери от Деми Мур, с которой он прожил в браке с 1987 по 2000 год: Румер, Скаут и Таллула.

Ранее мы писали, что Деми Мур вышла в свет с детьми от Брюса Уиллиса и поразила публику.