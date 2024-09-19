Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса переживает, что актер не доживет до своего 70-летия

Близкие голливудского актера Брюса Уиллиса переживают, что он может не дожить до своего 70-летия. Об этом пишет In Touch Weekly.

Недавно звезду «Крепкого орешка» засняли во время автопрогулки по Лос-Анджелесу. Фанаты сразу же начали переживать за внешний вид артиста, чье состояние в последние месяцы значительно ухудшилось из-за деменции и афазии.

Выяснилось, что стресс по поводу состояния Уиллиса также испытывают его близкие.

«Болезнь прогрессировала до такой степени, что его семья беспокоится, что у них может не остаться много времени с Брюсом. Они задаются вопросом, доживет ли он до своего 70-летия», — рассказал информатор.

Помимо этого, инсайдер уточнил, что в настоящий момент 69-летний актер редко выходит за пределы дома, а каждое его появление на публике тщательно спланировано. Уиллису требуется помощь в сборах, чтобы дойти до автомобиля и сесть в него, однако деменция все равно не сильно отразилась на его подвижности. Источник добавил, что с артистом постоянно находятся сиделки, которые следят, чтобы он чувствовал себя в порядке. Вдобавок Брюса регулярно сопровождают телохранители.

«Вся семья осыпает Брюса любовью и лаской. Эмма готовит его любимые блюда, они вместе смотрят домашние фильмы, говорят о веселых временах. У него бывают "хорошие и плохие дни", но когда он смеется над чем-то или в его глазах появляется этот старый блеск, они чувствуют себя так хорошо», — резюмировал инсайдер.

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