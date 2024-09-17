«Она выглядит моложе дочерей»: Деми Мур вышла в свет с детьми от Брюса Уиллиса и поразила публику

61-летняя актриса Деми Мур до сих пор удивляет поклонников моложавой внешностью. Накануне звезда фильма «Привидение» вышла в свет вместе с дочерьми от актера Брюса Уиллиса и вызвала резонанс в Сети. Об этом пишет Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

16 сентября Деми Мур посетила премьеру фильма «Вещество» в Лос-Анджелесе. Актриса исполнила в картине одну из главных ролей. Поддержать артистку пришли три ее дочери от брака с Брюсом Уиллисом — 36-летняя Румер Гленн, 33-летняя Скаут ЛаРу и 30-летняя Таллула Белль. Знаменитость и ее наследницы вместе позировали на красной дорожке.

Актриса появилась на мероприятии в ярком красно-черном платье с узорами без бретелек, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Деми Мур дополнила образ серьгами и кольцами и распустила волосы. Дети знаменитости отдали предпочтение более сдержанным образам. Румер выбрала длинное черное платье с бретелями на плечах, дополнив образ серьгами и бриллиантовым ожерельем. Скаут предстала в полупрозрачном коричневом платье с накидкой. Таллула надела черное мини-платье без бретелек.

Пользователи Сети оценили образ Деми Мур, однако не обошлось и без критики в адрес ее дочерей.

«Она выглядит моложе ее дочерей», «Мне жалко ее дочек, они так хотят привлечь к себе внимания, когда их мама делает это с легкостью», «Никто из них не похож на маму», — пишут в Сети.

Напомним, Деми Мур и Брюс Уиллис состояли в браке с 1987 по 2000 год. У артистов три дочери: Румер Гленн, Скаут ЛаРу и Таллула Белль. Сейчас семья переживает непростой период — актер борется с тяжелым заболеванием. В 2023 году артисту диагностировали лобно-височную деменцию, одним из симптомов которой является афазия. Деми Мур старается как можно больше времени проводить вместе с детьми и бывшим мужем.

Ранее сообщалось о том, что Деми Мур поделилась редким кадром с Брюсом Уиллисом.