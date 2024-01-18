Софи Тернер сняла обвинения в похищении детей с бывшего супруга Джо Джонаса

Британская актриса Софи Тернер отозвала иск о похищении детей против бывшего мужа Джо Джонаса. Об этом сообщает портал E!News, ссылаясь на соответствующие документы.

По данным источника, девушка решила подать в суд на своего экс-избранника после неудачных попыток уладить разногласия по вопросам ухода за их общими детьми.

В документах, полученных изданием, говорится, что бывшие супруги смогли прийти к соглашению относительно урегулирования вопросов по опеке над трехлетней Уиллой и годовалой Дельфиной.

В сентябре 2023 года стало известно, что Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер, мотивируя это тем, что она часто проводила время на вечеринках. Впоследствии появились слухи, что актриса, известная своей ролью в «Игре престолов», столкнулась с послеродовой депрессией. Также утверждалось, что певец давил на нее, заставляя появляться в общественных местах.

На текущий момент Софи Тернер связывают романтические отношения с аристократом Перегрином «Перри» Джоном Дикинсоном Пирсоном. Их заметили за поцелуем в Париже в ноябре. В начале января Джо Джонас был замечен в компании модели Сторми Хенли в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас.

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