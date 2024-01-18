Бывшая жена Ченнинга Татума беременна в третий раз

Бывшая жена актера Ченнинга Татума решила рассказать, что беременна в третий раз. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на личный блог Дженны Деван.

Татум и Деван познакомились на съемках фильма «Шаг вперед» и сразу влюбились друг в друга. Знаменитости были в браке 12 лет. Однако в 2018 году стало известно об их разводе. Артисты не смогли спасти отношения, несмотря на общую дочь.

После расставания Деван вновь вышла замуж. Ее избранником стал Стив Кази, от которого она в 2020 году родила сына. Как выяснилось, в 2024 году они вновь станут родителями. В личном блоге артистка поделилась роликом, на котором заметен ее округлившийся живот. Дженна отметила, что рада очередной беременности и снова чувствует себя живой.

«Думаете, если я заставлю Стива петь мне каждый вечер, у ребенка будет его голос?» — высказалась знаменитость.

К слову, Деван не стала раскрывать пол малыша.

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