Звезда «Игры престолов» закрутила роман с аристократом через пару недель после сообщения о разводе

Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер целовалась с английским аристократом на глазах у жителей Парижа. Пикантности ситуации добавляет то, что 27-летняя актриса разводится с 34-летним супругом, музыкантом Джо Джонасом. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, Софи находится в Париже, где проводит время с сыном и наследником четвертого виконта Каудрея из графства в Сассексе. 29-летний Перегрин «Перри» Джон Дикинсон Пирсон носит аристократический титул и хорош собой.

Фото пары попали в Сеть, а очевидец сообщил журналистам, что молодые люди о чем-то увлеченно болтали и смеялись.

Сам Перри сейчас свободен. Он расстался со своей возлюбленной, которая является крестницей короля Карла III.

При этом недавно стало известно о том, что музыкант Джон Джонас отозвал иск о разводе с женой Софи. СМИ пишут, что супруги давно живут отдельно друг от друга и собираются развестись, но урегулировали все волнующие их вопросы в досудебном порядке. Напомним, что они были в браке четыре года и завели двух детей.

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