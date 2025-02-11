«Снялась бы в этом снова»: Селена Гомес прокомментировала скандал с транс-актрисой* из «Эмилии Перес»

Американская певица и актриса Селена Гомес прокомментировала скандал с фильмом «Эмилия Перес» на кинофестивале в Санта-Барбаре. Об этом пишет издание Variety.

Картина в 2025 году получил наибольшее количество номинаций на премию «Оскар». Кинолента оказалась в центре скандала после того, как журналисты обнаружили в сети неоднозначные высказывания транс-актрисы* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Карлы Софии Гаскон, исполнившей главную роль.

Гаскон, по утверждению СМИ, создавала противоречивые твиты о мусульманах, Джордже Флойде, расовом многообразии на церемонии вручения премии «Оскар» и о самой Селене Гомес, которая снялась с ней в «Эмилии Перес». В итоге стриминговая платформа Netflix отказалась от сотрудничества с Гаскон, ее убрали с афиши проекта.

«Некоторая часть магии пропала. Но я предпочитаю продолжать гордиться тем, что сделала, и просто благодарна. Я не жалею о съемках, и если бы могла, снялась бы в этом фильме снова и снова», — поделилась певица.

Ранее мы писали, что Селена Гомес столкнулась с массовыми отписками фанатов.

Незадолго до этого Селена Гомес устроила истерику на камеру из-за решения Дональда Трампа депортировать нелегальных мексиканцев.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ