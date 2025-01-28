Селена Гомес устроила истерику на камеру из-за решения Трампа депортировать нелегальных мексиканцев

Певица Селена Гомес устроила истерику, узнав о решении президента США Дональда Трампа депортировать нелегальных мексиканцев на родину. Видео она опубликовала в социальных сетях.

Как и многие другие иностранные звезды, Селена во время выборов не поддерживала Трампа и не хотела, чтобы он получил власть. Поэтому после инаугурации, когда политик официально вступил в должность, артистка не смогла сдержать слез. Недавно она вышла на связь с поклонниками вся заплаканная и призналась, что считает несправедливым выдворение мексиканцев из Америки.

В ролике Гомес извинилась перед подписчиками за свои бурные эмоции, но пояснила — ей слишком жаль людей. К слову, для певицы это довольно личная тема, так как ее родственники сами нелегально заехали в США еще в 70-е годы. Но сейчас им не грозит депортация, так как они уже слишком долго живут в стране.

Напомним, что Селена Гомес в конце прошлого года начала налаживать личную жизнь. Дело в том, что ее возлюбленный Бенни Бланко сделал ей предложение руки и сердца. Однако пока неизвестно, когда состоится свадьба.

Ранее Селена Гомес рассказала о первом поцелуе во время съемок сериала в 11 лет.