ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 января 2025, 10:10
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Селена Гомес устроила истерику на камеру из-за решения Трампа депортировать нелегальных мексиканцев

Селена Гомес разрыдалась на камеру из-за депортированных Трампом мексиканцев.
Селена Гомес устроила истерику на камеру из-за решения Трампа депортировать нелегальных мексиканцев

© MICHAEL TRAN/AFP/East News

Певица Селена Гомес устроила истерику, узнав о решении президента США Дональда Трампа депортировать нелегальных мексиканцев на родину. Видео она опубликовала в социальных сетях.

Как и многие другие иностранные звезды, Селена во время выборов не поддерживала Трампа и не хотела, чтобы он получил власть. Поэтому после инаугурации, когда политик официально вступил в должность, артистка не смогла сдержать слез. Недавно она вышла на связь с поклонниками вся заплаканная и призналась, что считает несправедливым выдворение мексиканцев из Америки.

В ролике Гомес извинилась перед подписчиками за свои бурные эмоции, но пояснила — ей слишком жаль людей. К слову, для певицы это довольно личная тема, так как ее родственники сами нелегально заехали в США еще в 70-е годы. Но сейчас им не грозит депортация, так как они уже слишком долго живут в стране.

Напомним, что Селена Гомес в конце прошлого года начала налаживать личную жизнь. Дело в том, что ее возлюбленный Бенни Бланко сделал ей предложение руки и сердца. Однако пока неизвестно, когда состоится свадьба.

Ранее Селена Гомес рассказала о первом поцелуе во время съемок сериала в 11 лет.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Селена Гомес
слезы
истерика
Дональд Трамп
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